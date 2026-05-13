В Иркутске мальчика унесло течением из-за попытки сделать фотографию

В Иркутске мальчик упал в реку при попытке сделать фото на телефон
В Иркутске 10-летний мальчик упал в реку, делая фото на телефон. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на следственное управление Следственного комитета (СК) по Иркутской области.

В СК сообщили, что 10-летний мальчик, находясь на берегу реки Иркут в СНТ «Сосна» в Ленинском районе Иркутска, пытаясь сделать фотографию на свой телефон, оступился и упал в реку. Со слов несовершеннолетнего очевидца, ребенка унесло течением, и его местонахождение до настоящего времени не установлено. По факту инцидента, следственный отдел по Ленинскому району Иркутска возбудил уголовное дело.

Поисками ребенка занимаются волонтеры, сотрудники МВД и МЧС. Следователи СК осмотрели место происшествия, опросили родителей мальчика и очевидцев. Прокуратура региона проводит проверку и контролирует ход расследования уголовного дела.

В начале мая похожий инцидент произошел в Красноярском крае, ребенок случайно сорвался в реку и не выплыл. 1 мая в окрестностях села Бражное двое мальчиков гуляли без сопровождения взрослых и вышли к водоему. Там дети забрались на бревна, прибитые к берегу, и начали прыгать с одного ствола на другой. В какой-то момент один из них потерял равновесие и упал в холодную воду.

Ранее мальчика замотало в щетку трактора в Москве, он не выжил.

 
