Автомобиль с женщиной вылетел в реку и перевернулся

В Красноярском крае машина с водительницей упала в реку

В городе Канске Красноярского края автомобиль с женщиной вылетел в реку. Об этом сообщает «КГКУ «Спасатель».

«Сегодня утром в Канске 25-летняя девушка на легковом автомобиле переезжала мост через протоку реки Кан. По словам очевидцев, другой водитель совершил резкий маневр, подрезав ее машину. В результате девушка потеряла контроль над управлением, и ее автомобиль слетел с моста, оказавшись в воде», – говорится в публикации.

По данным паблика, водительница не получила серьезных травм: она самостоятельно выбралась из перевернувшейся машины и дождалась помощи, сидя на крыше транспорта. На размещенных в сети кадрах видно, что машина получила повреждения.

