В центре Москвы из Водоотводного канала вытащили мужчину

В Москве спасли мужчину, упавшего в Водоотводный канал
Департамент ГО ЧС и ПБ

В Москве спасли мужчину, который упал в Водоотводный канал Москва-реки. Об этом сообщили в столичном департаменте по делам гражданской обороны (ГО) и чрезвычайных ситуаций (ЧС).

Инцидент произошел утром 24 мая. Спасатели обнаружили мужчину в воде в районе Якиманской набережной. Пострадавшего подняли на борт катера и доставили на станцию, откуда передали бригаде скорой помощи для дальнейшей госпитализации.

В конце марта женщина упала с Большого Москворецкого моста на проезжую часть в центре Москвы. Инцидент произошел у парка «Зарядье». Спасти пострадавшую не удалось.

До этого в Приморье мужчина упал с моста, спасаясь от приближающегося поезда. Несчастный случай произошел в Уссурийске.32-летний пешеход двигался в наушниках по ж/д мосту и поздно заметил грузовой поезд, идущий сзади. Поняв, что увернуться не выйдет, он повис на перилах, но сорвался вниз с высоты около семи метров. В результате мужчина получил закрытый оскольчатый перелом левого бедра со смещением, сотрясение мозга и ушиб поясницы.

Ранее Kia с людьми вылетела с моста в Москве.

 
