Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Автомобили

Каршеринговый автомобиль вылетел в реку на Филевской набережной

В Москве автомобиль каршеринга вылетел с дороги и рухнул в реку в Филях
Telegram-канал Осторожно, Москва

В Москве машина, взятая напрокат, выехала за пределы дороги и упала в реку на Филевской набережной. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам очевидцев, в каршеринговом автомобиле находились трое подростков. По невыясненным причинам водитель не справился с управлением, автомобиль вылетел с проезжей части, пересек тротуар, пробил ограждение и рухнул в реку.

Молодые люди смогли самостоятельно выбраться из тонущей машины. Никто из них не пострадал. Также, по предварительной информации, в момент аварии на пути движения не оказалось пешеходов, поэтому пострадавших среди посторонних нет. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.

До этого в Красноярском крае автомобиль перевернулся и упал в реку. За рулем машины была молодая девушка. По данным очевидцев, причиной аварии стал резкий маневр другого автомобилиста. Он подрезал водительницу, вынудив ее экстренно уходить от столкновения. В результате она не справилась с управлением, машина пробила ограждение и перевернулась, оказавшись в воде.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве водитель выжил в момент жесткого ДТП и попал на видео.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Искусство несогласия. Как научиться спорить и отстаивать свою точку зрения
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!