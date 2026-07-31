Каршеринговый автомобиль вылетел в реку на Филевской набережной

В Москве автомобиль каршеринга вылетел с дороги и рухнул в реку в Филях

В Москве машина, взятая напрокат, выехала за пределы дороги и упала в реку на Филевской набережной. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

По словам очевидцев, в каршеринговом автомобиле находились трое подростков. По невыясненным причинам водитель не справился с управлением, автомобиль вылетел с проезжей части, пересек тротуар, пробил ограждение и рухнул в реку.

Молодые люди смогли самостоятельно выбраться из тонущей машины. Никто из них не пострадал. Также, по предварительной информации, в момент аварии на пути движения не оказалось пешеходов, поэтому пострадавших среди посторонних нет. Причины и обстоятельства происшествия уточняются.

До этого в Красноярском крае автомобиль перевернулся и упал в реку. За рулем машины была молодая девушка. По данным очевидцев, причиной аварии стал резкий маневр другого автомобилиста. Он подрезал водительницу, вынудив ее экстренно уходить от столкновения. В результате она не справилась с управлением, машина пробила ограждение и перевернулась, оказавшись в воде.

Ранее сообщалось, что в Новой Москве водитель выжил в момент жесткого ДТП и попал на видео.