«Тюрьма их не исправит»: в Таиланде призвали казнить убийц двух россиян

Бывший министр юстиции Таиланда и лидер партии «Руам Тхаи Сан Чат» Пхирапхан Салиратхавипхак заявил в эфире Nation TV, что тюремное заключение не исправит убийц двух россиян и призвал приговорить преступников к смертной казни.

«Если бы я все еще работал судьей и при наличии очевидных доказательств, я бы немедленно приговорил преступников к смертной казни. Поскольку это преступление отличалось особой жестокостью, а злоумышленники не проявили раскаяния и совершили еще более тяжкое повторное преступление, очевидно, что тюремное заключение не способно их исправить. Они заслуживают высшей меры наказания», — сказал политик.

Об исчезновении россиян Романа и Дианы Назимовых, чья семья проживает в Паттае уже восемь лет, стало известно 27 июля. Как рассказала руководитель местной волонтерской группы Светлана Шерстобоева, утром 26 июля брат и сестра выехали из дома на мотоцикле. Вскоре на телефон матери с номера дочери пришло сообщение со словом «Urgent!» («Срочно!»), после чего связь с ними прервалась. В поисковой операции участвовали более 200 человек.

Задержанные граждане Таиланда 43-летний Тхан Кыттхонг и 39-летний Тхонгчай Синин признались в убийстве и рассказали, что вывезли тела россиян с места трагедии и тайно захоронили их в безлюдном лесу недалеко от горы Кхао Чи Чан. Неподалеку от этого места обнаружили еще три трупа.

Премьер страны Анутхин Чанвиракун заявил, что виновные понесут максимальное наказание, предусмотренное законом, и что он лично будет следить за ходом расследования. Он также извинился за произошедшее и отметил, что убийство россиян нанесло ущерб имиджу королевства.

Ранее в Таиланде поймали «охотника за головами» из РФ, заманивающего в рабство жителей СНГ.