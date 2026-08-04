Россиянам с сентября начнут по-новому платить за переработки

В России с 1 сентября изменятся правила оплаты сверхурочной работы. Если сегодня её продолжительность не должна превышать четырёх часов или 120 часов в год, то теперь этот показатель увеличат до 240 часов в год, напомнил в беседе с RT доцент Финуниверситета при правительстве России Игорь Балынин.

По действующим нормам каждые два часа сверхурочной работы следует оплачивать не менее, чем в полуторном размере, а за последующее время работодатель должен перечислить двойную плату. Однако с сентября в случае, если общее число работы сверх графика начинает превышать 120 часов в год, то, начиная с 121-го часа, переработка должна оплачиваться в двойном размере за каждый час, подчеркнул Балынин.

За сотрудником, однако, остаётся право выбрать не повышенную оплату труда, а дополнительные выходные дни.

Эксперт напомнил также, что для занятых на сверхурочной работе сотрудников расширят список гарантий и мер поддержки.

«Так, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, они имеют право на освобождение от работы на один рабочий день в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка», — отметил Балынин, добавив, что для прочих работников сохраняются действующие правила – они имеют такое право не чаще раза в три года.

Исследователи до этого выяснили, что более 40% опрошенных россиян работают свыше 40 часов в неделю, причём у 44% из них переработки случаются чаще, чем раз в неделю. По словам большинства респондентов, такой режим работы они выбирают чаще всего для того, чтобы заработать больше денег (36,5%), однако четверть из них (25,7%) не выбирает его самостоятельно – высокая нагрузка в таком случае оправдывается требованиями компании.

Последствия переработок также оказались знакомы многим участникам исследования. Половина россиян (50%) сталкивались с эмоциональным выгоранием, 41% – с проблемами со здоровьем, а 39% замечали снижение собственной продуктивности.

Россиянам ранее рассказали, как определить опасное состояние от переработок.