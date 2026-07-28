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Общество

Россиянам рассказали, как определить опасное состояние от переработок

Психолог Каталина: при постоянных переработках ресурсы не восстанавливаются
CrizzyStudio/Shutterstock/FOTODOM

Разовые переработки – это нормальное явление, которое не наносит организму особого вреда. Однако если человек начинает задерживаться ежедневно или несколько раз в неделю, начинает хуже спать, становится тревожным и раздражительным – это сигналы опасного состояния. Если переработки становятся регулярными, то человек не успевает восстановить ресурсы и живет в хроническом стрессе, предупредила в беседе с НСН психолог Екатерина Каталина.

Она подчеркнула, что переработки истощают организм и психику, поэтому это говорит о необходимости правильно распределить нагрузку и наладить более здоровый рабочий процесс. Хронический стресс, который является следствием переработок, приводит к раздражительности, снижению концентрации и эмоциональной пустоте, на фоне чего резко падает мотивация.

«В дальнейшем это может перейти в профессиональное выгорание, когда человек уже не просто устал, а теряет интерес к работе, хуже справляется с задачами и начинает воспринимать даже привычные обязанности как непосильные», — заключила психолог.

Исследователи до этого выяснили, что более 40% опрошенных россиян работают свыше 40 часов в неделю, причем у 44% из них переработки случаются чаще, чем раз в неделю. По словам большинства респондентов, такой режим работы они выбирают чаще всего для того, чтобы заработать больше денег (36,5%), однако четверть из них (25,7%) не выбирает его самостоятельно – высокая нагрузка в таком случае оправдывается требованиями компании.

Последствия переработок также оказались знакомы многим участникам исследования. Половина россиян (50%) сталкивались с эмоциональным выгоранием, 41% – с проблемами со здоровьем, а 39% замечали снижение собственной продуктивности.

Россиянам ранее напомнили о праве на повышенную плату за работу в ночное время.

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