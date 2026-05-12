Россияне заявили о переработках

Более 40% россиян опрошенных работают свыше 40 часов в неделю, причем у 44% из них переработки случаются чаще, чем раз в неделю. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного онлайн-сервис психотерапии «Ясно» (есть у «Газеты.Ru»).

14% опрошенных вовсе сталкиваются с повышенной нагрузкой каждый день. По словам большинства респондентов, такой режим работы они выбирают чаще всего для того, чтобы заработать больше денег (36,5%), однако четверть из них (25,7%) не выбирает его самостоятельно — высокая нагрузка в таком случае оправдывается требованиями компании. Когда ситуация на рынке труда нестабильна, сотрудникам чаще приходится идти на уступки и вкладывать больше сил в то, чтобы сохранить привычное место — порой даже вопреки собственным желаниям, сказали опрошенные.

Для более чем 60% россиян термин «трудоголик» подразумевает человека, который не может перестать работать даже тогда, когда в этом нет необходимости. При этом 40% опрошенных готовы отнести себя к этой категории. Среди наиболее распространенных проявлений трудоголизма россияне называют постоянную усталость (38%), тревогу во время отдыха или бездействия (36%) и постоянный контроль рабочих задач даже в свободное время (35%). Кроме того, 18% испытывают чувство вины во время отдыха, а 16% признаются, что почти не имеют интересов помимо работы.

Последствия переработок также оказались знакомы многим участникам исследования. Половина россиян (50%) сталкивались с эмоциональным выгоранием, 41% — с проблемами со здоровьем, а 39% замечали снижение собственной продуктивности. Еще 20% признались, что переработки приводили к конфликтам с близкими.

Почти половина участников исследования считают, что справиться с трудоголизмом помогает смена карьерного направления или работы. При этом треть признались, что для решения такой проблемы необходимо завести хобби (38,5%), а еще четверть видят пользу в работе с психотерапевтом (24%).

После работы большинство россиян стараются переключаться на отдых и общение: 65% смотрят фильмы и сериалы, 48% проводят время с близкими, 47% предпочитают сон, 38% занимаются хобби, а 19% выбирают спорт. При этом полностью отдохнувшими после такого восстановления чувствуют себя только 17% опрошенных, а у трети (29%) ощущение усталости не проходит даже после выходных.

В опросе приняли участие 1,5 тыс. россиян.

