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Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Избрана мера пресечения для агентов Киева, готовивших покушение на главу нового региона

ФСБ: планировавших теракты в Крыму по заданию Киева арестовали на два месяца
Anelo/Shutterstock

Суд в Симферополе на два месяца арестовал россиян, задержанных за подготовку терактов в Крыму по заданию Киева. Об этом сообщили РИА Новости в управлении ФСБ Крыма и Севастополя.

Установлено, что фигуранты дела 1992 и 1999 годов рождения на начальном этапе собирали разведданные о подразделениях Вооруженных сил (ВС) России, дислоцированных в Крыму. После они обучились обращению с самодельным взрывным устройством (СВУ) и по заданию куратора должны были совершить теракты на объектах критически важной инфраструктуры Крыма, а также против руководителя одного из новых регионов РФ.

Кроме того, подозреваемые намеревались вступить в запрещенную на территории России украинскую террористическую организацию. В ходе обысков у них обнаружили три FPV-дрона с боевыми зарядами и пластичным взрывчатым веществом по 350 г в каждом, а также СВУ с массой взрывчатого вещества 800 г. По факту случившегося возбуждены уголовные дела.

До этого жительницу Ялты задержали по подозрению в причастности к теракту, совершенному против российского офицера в Севастополе в 2024 году по заданию Службы безопасности Украины. В результате взрыва автомобиля травмы, не совместимые с жизнью, получил капитан I ранга, начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской базы Валерий Транковский.

Ранее мигрант хотел взорвать здание прокуратуры в Ставрополье и сбежать в Сирию.

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