ФСБ задержала в Севастополе двух россиян за подготовку терактов по заданию Украины

ФСБ предотвратила теракт в Крыму против руководителя одного из новых регионов РФ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России задержала в Севастополе двух россиян, планировавших совершить теракт против руководителя одного из новых регионов России, когда тот находился в Крыму. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает РИА Новости.

Отмечается, что мужчины 1992 и 1999 годов рождения вступили в сговор с украинскими спецслужбами.

По данным ФСБ, после обучения обращению с самодельной бомбой куратор с Украины поручил россиянам совершить теракты на объектах критически важной инфраструктуры Крыма и в отношении чиновника.

Кроме того, подозреваемые намеревались вступить в запрещенную на территории России украинскую террористическую организацию. В ходе обысков силовики нашли у фигурантов три FPV-беспилотника, снаряженных боевыми зарядами с пластичным взрывчатым веществом по 350 г в каждом, а также самодельное взрывное устройство с массой взрывчатого вещества 800 г.

До этого сообщалось, что ФСБ задержала в Рязанской и Вологодской областях двух россиян по подозрению в совершении государственной измены в интересах спецслужб Украины.

Ранее ФСБ установила причастность задержанной жительницы Ялты к теракту в Севастополе.