Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииРемесло задержан по делу о фейках
Общество

ФСБ установила причастность задержанной жительницы Ялты к теракту в Севастополе

ФСБ: задержанная ялтинка помогла СБУ совершить теракт против офицера ЧФ
SGr/Shutterstock/FOTODOM

Жительницу Ялты задержали по подозрению в причастности к теракту, совершенному в Севастополе в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации ведомства, жительница Ялты, уроженка Николаевской области, вышла на контакт с сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) через соцсети и по его заданию оборудовала в условленном месте тайник, в котором спрятала компоненты самодельного взрывного устройства. Затем она передала координаты схрона украинскому куратору. В 2024 году этот тайник украинские спецслужбы использовали для совершения теракта против российского офицера, в результате которого в Севастополе при взрыве автомобиля получил травмы, не совместимые с жизнью, капитан I ранга, начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской базы Валерий Транковский.

Взрывное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте, замаскированное под огнетушитель, из тайника изъял подельник задержанной жительницы Ялты и разместил его под днищем автомобиля военнослужащего.

До этого в ФСБ сообщили о задержании двух крымчанок, подозреваемых в работе на украинские спецслужбы. В их отношении возбудили уголовные дела по статье о госизмене.

Ранее ФСБ опубликовала кадры задержания ставропольца, подозреваемого в терроризме.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Где увидеть самые высокие водопады России? 10 мест от Крыма до Заполярья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!