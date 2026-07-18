ФСБ установила причастность задержанной жительницы Ялты к теракту в Севастополе

Жительницу Ялты задержали по подозрению в причастности к теракту, совершенному в Севастополе в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По информации ведомства, жительница Ялты, уроженка Николаевской области, вышла на контакт с сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) через соцсети и по его заданию оборудовала в условленном месте тайник, в котором спрятала компоненты самодельного взрывного устройства. Затем она передала координаты схрона украинскому куратору. В 2024 году этот тайник украинские спецслужбы использовали для совершения теракта против российского офицера, в результате которого в Севастополе при взрыве автомобиля получил травмы, не совместимые с жизнью, капитан I ранга, начальник штаба Азовского военно-морского района Крымской базы Валерий Транковский.

Взрывное устройство мощностью 200 граммов в тротиловом эквиваленте, замаскированное под огнетушитель, из тайника изъял подельник задержанной жительницы Ялты и разместил его под днищем автомобиля военнослужащего.

До этого в ФСБ сообщили о задержании двух крымчанок, подозреваемых в работе на украинские спецслужбы. В их отношении возбудили уголовные дела по статье о госизмене.

Ранее ФСБ опубликовала кадры задержания ставропольца, подозреваемого в терроризме.