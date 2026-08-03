Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Взрыв в центре МосквыПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Общество

Мигрант хотел взорвать здание прокуратуры в Ставрополье и сбежать в Сирию

ФСБ сообщила о предотвращении теракта у здания прокуратуры в Пятигорске
SGr/Shutterstock/FOTODOM

В Ставропольском крае предотвращен теракт, планировавшийся гражданином одной из стран Центральной Азии. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает «Интерфакс».

По данным службы безопасности, мужчина 2001 года рождения является сторонником запрещенной в России международной террористической организации. По заданию находящегося в Сирии куратора он планировал совершить подрыв у здания прокуратуры в Пятигорске. После мигрант хотел выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации.

Сотрудники ФСБ России не дали осуществить преступный замысел и задержали подозреваемого. При обыске у него обнаружили и изъяли составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки самодельного взрывного устройства. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

До этого ФСБ предотвратили теракты сразу в трех регионах России. Подозреваемые в пособничестве украинским спецслужбам и подготовке диверсий были задержаны в Адыгее, Тюменской области и Краснодарском крае. Они планировали совершить теракты в отношении российских военнослужащих, волонтерской организации, оказывающей помощь участникам СВО, а также объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса.

Ранее в Чите задержали жителя, прошедшего спецподготовку для диверсий в интересах украинских спецслужб.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное к утру 3 августа. Рациональная экономия россиян, выплаты к школе и новый рекорд России
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!