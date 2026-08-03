Мигрант хотел взорвать здание прокуратуры в Ставрополье и сбежать в Сирию

ФСБ сообщила о предотвращении теракта у здания прокуратуры в Пятигорске

В Ставропольском крае предотвращен теракт, планировавшийся гражданином одной из стран Центральной Азии. Об этом сообщил Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, передает «Интерфакс».

По данным службы безопасности, мужчина 2001 года рождения является сторонником запрещенной в России международной террористической организации. По заданию находящегося в Сирии куратора он планировал совершить подрыв у здания прокуратуры в Пятигорске. После мигрант хотел выехать в Сирию и вступить в ряды террористической организации.

Сотрудники ФСБ России не дали осуществить преступный замысел и задержали подозреваемого. При обыске у него обнаружили и изъяли составные части, химические вещества и поражающие элементы для сборки самодельного взрывного устройства. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о теракте.

До этого ФСБ предотвратили теракты сразу в трех регионах России. Подозреваемые в пособничестве украинским спецслужбам и подготовке диверсий были задержаны в Адыгее, Тюменской области и Краснодарском крае. Они планировали совершить теракты в отношении российских военнослужащих, волонтерской организации, оказывающей помощь участникам СВО, а также объектов транспортной инфраструктуры и топливно-энергетического комплекса.

Ранее в Чите задержали жителя, прошедшего спецподготовку для диверсий в интересах украинских спецслужб.