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Общество

В России появятся круглогодичные курорты

Мишустин анонсировал создание 12 круглогодичных курортов в 10 регионах РФ
Михаил Мокрушин/РИА Новости

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании по развитию туризма, прошедшем в Горно-Алтайске, анонсировал создание 12 круглогодичных курортов в 10 регионах страны. Об этом сообщает РИА Новости.

Мишустин рассказал, что курорты будут построены в рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал».

По его словам, в 2026 и 2027 годах регионы получат по девять млрд рублей на благоустройство туристических центров. Кроме того, будет проведена модернизация 75 аэропортов, в 38 из них уже ведутся работы.

31 июля кабмин РФ сообщил, что разрешение на открытие пляжного сезона получили 100 пляжей Анапы, еще 12 проходят экспертизу.

Отмечается, что за прошедшее время случаев выбросов нефтепродуктов в акватории Черного моря не зафиксировано.

До этого генеральный директор детского курорта «Вита» Василий Димоев на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что пляжи Анапы полностью готовы к туристическому сезону, а море пока «согревают» позитивным настроем.

Ранее стали известны самые востребованные у россиян направления для отдыха на море.

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