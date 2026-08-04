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Общество

Увеличилось число пострадавших при атаке БПЛА под Геленджиком

Число пострадавших при атаке БПЛА под Геленджиком выросло до 58
Anna Jurkovska/Shutterstock/FOTODOM

Число пострадавших в результате атаки беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Архипо-Осиповке под Геленджиком увеличилось до 58. Об этом сообщил оперштаб региона.

«Количество пострадавших при атаке БПЛА в Архипо-Осиповке увеличилось до 58 человек», — говорится в публикации.

В краевые больницы Краснодара уже перевели 19 пострадавших, в том числе троих детей. Еще 37 пострадавших, в том числе девять детей, получили амбулаторное лечение. По предварительной информации, всего пострадали 12 детей.

До этого власти закрыли пляж в Архипо-Осиповке, который атаковал украинских беспилотник.

3 августа украинский беспилотный летательный аппарат нанес удар по пляжу в Архипо-Осиповке под Геленджиком. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Ранее эксперт рассказал, откуда ВСУ могли запускать БПЛА по Геленджику.

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