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Общество

Стала известна судьба сбежавших из психдиспансера под покровом ночи пациентов

SHOT: сбежавшие из психдиспансера в Красноярском крае пациенты найдены
Алексей Сухоруков/РИА Новости

В Канске Красноярского края обнаружены оба пациента, сбежавших из психоневрологического диспансера после отбоя. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

42-летнего Олега и 35-летнюю Ольгу обнаружил санитар специализированного медицинского учреждения, они прогуливались по городу. На данный момент парочка возвращена обратно в палаты психоневрологического диспансера.

Олег и Ольга сбежали около полуночи 2 августа. Они дождались, когда медики пересчитают всех пациентов и ускользнули из медучреждения. Перед этим они сменили больничные пижамы на камуфляжный костюм и черную ветровку с капюшоном, чтобы затеряться среди других людей. Пропажу пациентов заметили утром. К их поискам были подключены спасатели и сотрудники правоохранительных органов.

До этого в психиатрической больнице в Волгоградской области осужденные расправились с санитаром и сбежали. По информации одного из источников, знакомых с ситуацией, пациенты находились на принудительном лечении в селе Дворянском Камышинского района, а затем их перевели в общее отделение в психиатрической клинике в Луговском. Он возмутился, что уголовников перевели к обычным людям, немощным пенсионерам. Ранее из этой же клиники уже сбегали пациенты, сообщали местные СМИ.

Ранее в Бурятии женщина сбежала из больницы, чтобы отдать деньги мошенникам.

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