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Общество

Россиян предупредили об изменениях правил оплаты сверхурочной работы

Доцент Балынин: с 1 сентября изменятся правила оплаты сверхурочной работы
Thanumporn Thongkongkaew/Shutterstock/FOTODOM

Текущие нормы ограничивают сверхурочный труд четырьмя часами в день и 120 часами в год для одного работника. При этом с начала сентября планируется расширение годового лимита до 240 часов, об этом RT рассказал доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

Специалист отметил, что в настоящее время первые два часа сверхурочной работы должны оплачиваться не менее чем в полуторном размере, а все последующие часы — не менее чем в двойном.

С 1 сентября сохраняются правила оплаты за сверхурочную работу в пределах 120 часов в год. Начиная с 121-го часа, оплата за переработку составит не менее чем двойной тариф за каждый час.

Также, как напомнил Балынин, остается в силе правило, позволяющее работнику по его желанию вместо повышенной оплаты получить дополнительное время отдыха.

Кроме того, расширен список гарантий для сотрудников, работающих сверхурочно более 120 часов в год, добавил он.

«Так, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, они имеют право на освобождение от работы на один рабочий день в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка», — подчеркнул собеседник издания.

Для остальных работников по общему правилу такая возможность предоставляется раз в три года, пояснил эксперт.

Ранее россиянам напомнили о праве на повышенную плату за работу в ночное время.

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