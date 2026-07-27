Россиянам напомнили о праве на повышенную плату за работу в ночное время

В России по действующему трудовому законодательству работа в ночное время суток должна оплачиваться в повышенном размере. Об этом в беседе с RT напомнил доцент Финуниверситета при правительстве России Игорь Балынин.

«Минимальные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время устанавливаются правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений», — подчеркнул эксперт.

Он пояснил, что минимальный размер повышения оплаты за работу в период с 22:00 до 6:00 составляет 20% от часовой тарифной ставки или оклада за час работы. Такой расчет применяется относительного каждого часа работы ночью, подчеркнул Балынин.

Он пояснил на примере, когда один час работы у человека стоит 500 рублей. Таким образом, если такой сотрудник отработал ночью 4 часа, то минимальная сумма выплаты составит 2,4 тыс. рублей, а не 2 тыс. рублей. В каждом конкретном случае могут применяться свои расчеты, прописанные в коллективном договоре и прочих внутренних документах компании, заключил специалист.

До этого вице-спикер Госдумы Борис Чернышов напомнил, что при работе в выходные или праздники россиянам полагаются отгулы либо двойная оплата – выбрать тип компенсации сотрудник имеет право по своему усмотрению. Он пояснил, что даже если работник выбрал взять отгул, ему все равно должны оплатить работу, но в одинарном размере. Причем с марта прошлого года утверждено право россиян на использование накопившихся отгулов в качестве продления отпуска. Аналогичные правила касаются сверхурочной работы, отметил депутат.

Ранее стало известно, что более 40% россиян постоянно перерабатывают.