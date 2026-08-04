Москвичей ждет жаркий и почти безветренный вторник с редкими облаками

В Москве во вторник будет переменная облачность, слабый ветер и до +28°C

Во вторник, 4 августа, температура в Москве поднимется до +28°C, прогнозирует Гидрометцентр.

По его данным, жителей столицы ждет ясная погода с иногда появляющимися облаками. Осадков не будет, а ветер ожидается слабый. Температура будет колебаться в диапазоне от +26...+28°C. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба. В ночь на среду температура понизится до +15...+17°C, ветер останется таким же, а давление понизится до 750 мм ртутного столба.

Накануне синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что на этой неделе в столичном регионе задержится жаркая погода, воздух прогреется до +30°C, а осадков не ожидается. В ближайшие дни будет солнечно и жарко.

Начало рабочей недели отметится температурными колебаниями от +23 до +28°C. В среду, 5 августа, столбик термометров снова достигнет +30°C. Хотя прогнозируется облачная погода, осадков в первые три дня рабочей недели не прогнозируется. При этом ночью температура воздуха в Москве будет варьироваться от +15 до +20°C, по области — от +14 до +19°C.

Ранее появились кадры с переполненного из-за жары пляжа в Подмосковье.