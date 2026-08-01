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Общество

Появились кадры с переполненного из-за жары пляжа в Подмосковье

SHOT: более 1 тыс. людей собрались из-за жары на пляже в Красногорске
Telegram-канал «SHOT»

В Красногорске более 1 тыс. человек из-за жары «набились битком» на местный пляж. Кадры оттуда публикует Life.ru со ссылкой на SHOT.

В посте уточняется, что речь идет о пляже «Синичка». Вода прогрелась до +21°C. На видео видно, что на берегу собралось большое число людей: те, кому не хватило лежаков и места для полотенца, загорают стоя.

До этого в Москве 1 и 2 августа из-за сильной жары объявили оранжевый уровень погодной опасности. По прогнозам синоптиков, температура воздуха в течение 1 августа в столице может подняться до +30°C, а на следующий день — до +32°C.

На этом фоне ученые посоветовали в жару искать прохладу в кондиционируемых помещениях, использовать вентиляторы в регионах с высокой влажностью и следить за первыми признаками перегрева — головной болью, мышечными судорогами и слабостью. При усилении головокружения, учащенном пульсе и спутанности речи, необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью.

Ранее медсестра в Туле вышла на работу в бикини.

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