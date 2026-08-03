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Общество

Москвичей предупредили о 30-градусной жаре

Синоптик Ильин: Москву накроет жарой до +30 градусов без осадков
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В столичном регионе задержится жаркая погода, воздух прогреется до +30 градусов, осадков не ожидается. Об этом в беседе с RT сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По его словам, в течение ближайших дней в столице будет солнечно и жарко. Начало рабочей недели отметится температурными колебаниями от +23 до +28 градусов. В среду, 5 августа, столбик термометров снова поползет вверх до +30 градусов.

Хотя прогнозируется облачная погода, осадков в первые три дня рабочей недели не ожидается, добавил Ильин. По его словам, ночью температура воздуха в Москве будет варьироваться от +18 до +20 градусов, по области – от +14 до +19 градусов.

Ранее синоптик предупредил о похолодании в Москве в августе.

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