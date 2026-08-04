В Ялте вспыхнула станция техобслуживания

В Ялте загорелась одноэтажная станция техобслуживания, сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

В ведомстве рассказали, что возгорание произошло по адресу улица Ульяновых, дом 1 на 2 тыс. кв. м. К борьбе с огнем привлекли 43 пожарных и 16 единиц техники. Они уже ликвидировали открытое горение и начали проливать и разбирать конструкции станции.

На прошлой неделе во Франции произошел пожар в промышленной зоне Гандранж на территории бывшего завода ArcelorMittal. В департаменте Мозель загорелся склад компании Safe с химическими веществами на площади в 500 кв. м. В качестве меры предосторожности власти попросили около 30 тыс. местных жителей оставаться дома.

Шлейф дыма виден на расстоянии нескольких километров от места возгорания. К тушению привлекли примерно 50 пожарных машин. Местные жители утверждали, что утром слышали взрыв. В это время пожар уже начался.

Как писала La Monde, прошлой осенью принадлежащий ArcelorMittal объект в регионе проверила пожарная инспекция. При этом были выявлены несколько нарушений, которые нужно было устранить в ближайшие месяцы.

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