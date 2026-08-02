Десятки тысяч французов попросили остаться дома из-за вспыхнувшего склада с химикатами

Во Франции на 500 «квадратах» загорелся склад с химикатами

Во Франции произошел пожар в промышленной зоне Гандранж на территории бывшего завода ArcelorMittal, передает BFMTV.

Телеканал сообщает, что в департаменте Мозель загорелся склад компании Safe с химическими веществами на площади в 500 кв. м. В качестве меры предосторожности власти попросили около 30 тыс. местных жителей оставаться дома.

В материале отмечается, что шлейф дыма виден на расстоянии нескольких километров от места возгорания. К тушению привлекли примерно 50 пожарных машин. Местные жители утверждают, что утром слышали взрыв. В это время пожар уже начался.

Как пишет La Monde, прошлой осенью принадлежащий ArcelorMittal объект в регионе проверила пожарная инспекция. При этом были выявлены несколько нарушений, которые нужно было устранить в ближайшие месяцы.

Накануне премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что бушующие в стране лесные пожары в целом удалось взять под контроль. По словам чиновника, властям страны пришлось столкнуться с беспрецедентными возгораниями на юго-западе республики из-за благоприятствующих этому погодных условий.

Ранее дым от пожаров во Франции и Испании заволок чешское небо.