В Томской области мужчина поджег 15 квартир, чтобы смотреть на огонь

В Северске мужчину задержали за поджог 15 квартир

Жителя Томской области подозревают в поджоге 15 жилых объектов. Об этом сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

О действиях мужчины в городе Северск сотрудники правоохранительных органов узнали после того, как местные жители в июле прошлого года стали жаловаться на поджоги.

Позже сотрудники МВД выяснили, что к 16 случаям причастен один человек. Он поджег 15 квартир и одно аварийное нежилое строение.

«Сумма причиненного материального ущерба превышает 3 млн рублей», – сообщается в публикации.

Личность преступника установили, его задержали. На допросе подозреваемый признался, что поджигал дома ради того, чтобы «смотреть на огонь».

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества. На данный момент идет расследование, проводятся все необходимые мероприятия. Следователи не исключают, что фигурант причастен к другим поджогам.

