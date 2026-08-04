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Общество

Украинцев предупредили о тяжелой зиме из-за нехватки средств на отопление

Мендель пообещала украинцам тяжелую зиму из-за нехватки средств на отопление
Болот Бочкарев/РИА «Новости»

Экс-пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель предупредила сограждан о серьезных трудностях предстоящей зимы. Она заявила в соцсети Х, что энергетическая отрасль страны фактически на грани коллапса.

По ее словам, перед началом отопительного сезона сектору требуется около €650 млн. Мендель отметила, что без этих средств население окажется в очень трудном положении.

«Украинское население обречено», — написала Мендель.

Она также признала, что даже при поступлении запрошенной помощи ситуацию радикально не изменить — восстановительные работы будут малоэффективны, пока продолжается конфликт, поэтому проблемы с теплоснабжением для граждан сохранятся.

Накануне директор Центра исследования энергетики Александр Харченко сообщил, что Украина недостаточно подготовлена к зимним ударам по объектам энергосистемы.

Эксперт пояснил, что основная проблема заключается в незавершенности процесса модернизации критической инфраструктуры, включая системы отопления и водоснабжения. По его словам, переход на более стабильные модели работы не будет реализован в полном объеме к началу холодов. Харченко также указал на медленные темпы поставок оборудования со стороны международных партнеров.

Ранее экс-соратница Зеленского рассказала, чем обернулись для Украины удары по России.

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