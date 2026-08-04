Оползень сошел на сотни верующих, собравшихся у монастыря в Эфиопии

В Эфиопии 14 человек не выжили при сходе оползня на верующих у монастыря

В Эфиопии проливные дожди вызвали оползень, который сошел на собравшихся у монастыря верующих, передает The Associated Press.

Согласно материалу, инцидент произошел накануне утром в регионе Амхара у монастыря Святой Марии. Сотни человек пришли туда на обряд очищения святой водой. Он популярен среди тех, кто страдает от хронических заболеваний или ищет духовного исцеления.

В статье говорится, что 14 человек получили несовместимые с жизнью травмы. Пострадавших доставили в больницу в 70 км от монастыря. Под обломками еще могут оставаться люди.

В конце июля в результате оползня в Пэншуй-Мяо-Туцзяском автономном уезде города Чунцин на юго-западе Китая 11 человек не выжили, еще 50 пропали без вести. Более 1,1 тысячи местных жителей были эвакуированы в безопасные зоны.

В связи с инцидентом была временно прекращена подача воды, электроэнергии и газа в радиусе 1 км от пострадавшего района. Спасательная операция осложнялась большим объемом обрушившихся пород, ограниченными условиями для работы и нестабильностью склонов.

Ранее потоп снес стену в Барнауле на припаркованные автомобили.