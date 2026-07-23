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Общество

В результате оползня в китайском городе Чунцин более 10 человек не выжили

В результате оползня в китайском Чунцине 11 человек не выжили, еще 50 пропали
cnsphoto/Reuters

В результате оползня в Пэншуй-Мяо-Туцзяском автономном уезде города Чунцин на юго-западе Китая 11 человек не выжили, еще 50 числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает центральное телевидение страны (CCTV).

По данным телеканала, в ходе спасательных мероприятий стало известно, что 10 человек получили травмы. Спасательные работы продолжаются.

Оползень произошел 17 июля и привел к обрушению более десяти жилых строений. Более 1,1 тысячи местных жителей были эвакуированы в безопасные зоны. В связи с инцидентом была временно прекращена подача воды, электроэнергии и газа в радиусе одного километра от пострадавшего района.

Спасательная операция осложняется большим объемом обрушившихся пород, ограниченными условиями для работы и нестабильностью склонов. Для проведения спасательных работ привлечены специализированные силы, используется тяжелая строительная техника, оборудование для поиска выживших, беспилотники и другие специальные средства.

Ранее пласт земли разрушил трассу в Дагестане и попал на видео.

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