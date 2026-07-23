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Автомобили

Видео: потоп снес стену в Барнауле, и она придавила припаркованные автомобили

В Барнауле попало на видео, как стена под напором воды рухнула на автомобили
Telegram-канал В КУРСЕ 22 | Барнаул

В Барнауле сильный поток воды обрушил фасадную стену на припаркованные автомобили. Об этом сообщил Telegram-канал «В КУРСЕ. Барнаул».

Последствия происшествия сняла на камеру свидетельница. На кадрах видно, как вода мощным потоком вытекает из водосточных труб дома и направляется в сторону парковки. Также заметно, что кирпичная кладка разрушилась и упала на автомобили, стоящие в парковочной зоне рядом со стеной.

До этого в Дагестане после проливных дождей начали разрушаться дороги. Так, в Ахвахском районе на дорогу «Ботлих — Карата» сошел оползень и разрушил проезжую часть. Инцидент попал на видео. Минтранс Дагестана сообщил, что транспортное сообщение с населенными пунктами Ахвахского района проходит по объездным маршрутам. Накануне вода подмыла часть дороги Ахты-Рутул.

Ранее сообщалось, что на Урале квадроциклист пытался переехать Исеть и чуть не утонул.

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