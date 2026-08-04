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Общество

Администрация российского райцентра решила работать четыре дня в неделю

Администрация Заларинского района будет работать в августе четыре дня в неделю
fizkes/Shutterstock/FOTODOM

В Иркутской области администрация Заларинского района будет работать в августе четыре дня в неделю. Об этом сообщает портал «Глагол38».

В материале говорится, что с 1 по 31 августа власти района перейдут на новый график из-за «трудного финансового положения и необходимости оптимизации бюджетных расходов».

Как уточняет портал, работать администрация будет со вторника по пятницу, а прийти на личный прием граждане смогут во вторник с 10:00 до 12:00 после записи по телефону.

До этого глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов заявил, что рынок труда в России сам постепенно перейдет на четыре рабочих дня в неделю. После пандемии работодатели уже частично перешли на удаленную и смешанную формы занятости, а в некоторых компаниях работают четыре и три дня в неделю за счет перераспределения ресурсов и самоорганизации. Нилов обратил внимание на то, что не во всех сферах удастся сократить рабочее время таким образом.

Ранее психолог объяснила, почему сокращение рабочих дней не спасет от выгорания.

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