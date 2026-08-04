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Общество

В Госдуме рассказали, когда подростки могут работать в выходные и праздники

Депутат Нилов назвал условия для работы подростков в выходные и праздники
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

С 14 лет подростки могут трудиться в выходные и праздники, если нашли работу через центр занятости или студотряды, сообщил ТАСС глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Речь идет о различных подработках, речь идет об участии как работников различных мероприятий, культурно-массовых, праздничных, в том числе», — уточнил парламентарий.

По Трудовому кодексу, для работы в праздники и выходные подростку с 14 лет понадобится письменное согласие родителя или попечителя, а с 15 лет он должен будет дать его сам, а его рабочий день будет сокращенным.

По словам Нилова, подростки не могут перерабатывать, ездить в командировки, работать по совместительству или вахтой. У них нет испытательного срока или вахтовой работы, а договор о полной материальной ответственности с ними не заключается. Кроме того, подростков запрещено брать на работу, если она может повредить их здоровью и нравственному развитию.

До этого опрос показал, что интерес россиян к работе с 14 лет в начале летнего сезона 2026 года достиг максимума за последние два года. Количество поисковых запросов «работа с 14 лет» выросло до 83,8 тыс. Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2025 года, и на 32% выше показателя 2024 года.

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