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Подростки активно ищут работу

«Пятерочка»: поисковые запросы о работе с 14 лет в России выросли на 15% за год
Halfpoint/Shutterstock/FOTODOM

Интерес россиян к работе с 14 лет в начале летнего сезона 2026 года достиг максимума за последние два года. Число поисковых запросов «работа с 14 лет» выросло до 83,8 тыс., сообщили «Газете.Ru» в торговой сети «Пятерочка».

Это на 15% больше, чем за аналогичный период 2025 года, и на 32% выше показателя 2024 года. Анализ поисковых запросов в Яндексе показал, что интерес к первой работе у подростков традиционно усиливается весной и летом, уточнили в торговой сети.

Там добавили, что больше всего запросов о работе с 14 лет зафиксировано в Москве — 7,6 тыс., Санкт-Петербурге — 4,2 тыс. и Нижнем Новгороде — почти 2 тыс. При этом по относительному интересу к теме лидируют Ижевск, Курск, Омск, Тюмень и Челябинск.

Растет интерес и к смежным запросам. Так, число запросов «подработка в 14 лет» за два года увеличилось на 14,2%, а «вакансии с 14 лет» — на 20,8%, подчеркнули в торговой сети.

«Спрос на первую работу среди подростков продолжает расти, поэтому работодатели адаптируют программы занятости для молодых сотрудников», — рассказала директор департамента корпоративных коммуникаций и бренда торговой сети «Пятерочка» Ирина Спиридонова.

По ее словам, ряд компаний снижают возрастной порог для трудоустройства с 16 до 14 лет, при этом для подростков предусмотрены официальная зарплата, наставник и соблюдение требований по отношению к труду несовершеннолетних.

Ранее россиянам объяснили, в каких случаях стоит покинуть собеседование.

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