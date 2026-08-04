Куба из-за ливня не справилась с блэкаутом

Восстановлению подачи электричества на Кубе помешал многочасовой ливень, написала в Telegram-канале государственная энергетическая компания (UNE).

Там уточнили, что к 17:05 (00:05 мск 4 августа) из-за непогоды снова произошли сбои в работе сети, а это сказалось на функционировании подключенных к ней генерирующих мощностей. Компания прилагает все усилия, чтобы исправить ситуацию.

Накануне на острове снова произошло отключение всей электроэнергетической системы.

Куба уже несколько месяцев не получает поставок нефти, и ее электроэнергетика работает на солнечной энергии, природном газе и тепловых электростанциях в условиях экономической нестабильности из-за блокады, устроенной США. Так, в июле меньше чем за 10 дней произошло три масштабных отключения электроэнергии на острове.

Ранее в Киеве во время интервью Зеленского пропал свет.