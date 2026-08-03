На Кубе вновь случился блэкаут

Национальная электроэнергетическая система Кубы (SEN) вновь полностью вышла из строя. Об этом со ссылкой на Кубинскую государственную энергетическую компанию сообщает ТАСС.

Полное отключение электроэнергетической системы страны произошло в 22:43 по местному времени (05:43 мск).

2 августа сообщалось, что западная часть Кубы осталась без электричества. Свет отсутствовал в провинциях Пинар-дель-Рио, Артемиса, Маябеке, Матансас, а также в столице страны, Гаване.

7 июля произошло полное отключение национальной электросети — седьмое за последние полтора года. Причины блэкаута неизвестны. На тот момент прогнозируемый дефицит электричества составлял от 2200 до 2230 МВт, а доступная мощность — всего 1000 МВт при спросе в 3100 МВт.

Незадолго до этого, 4 июля, на Кубе полностью осталась без света провинция Гранма.

Ранее Рубио заявил, что США заинтересованы «в процветании Кубы».