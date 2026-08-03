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Бизнес

На Кубе вновь случился блэкаут

Национальная энергосистема Кубы вышла из строя
Norlys Perez/Reuters

Национальная электроэнергетическая система Кубы (SEN) вновь полностью вышла из строя. Об этом со ссылкой на Кубинскую государственную энергетическую компанию сообщает ТАСС.

Полное отключение электроэнергетической системы страны произошло в 22:43 по местному времени (05:43 мск).

2 августа сообщалось, что западная часть Кубы осталась без электричества. Свет отсутствовал в провинциях Пинар-дель-Рио, Артемиса, Маябеке, Матансас, а также в столице страны, Гаване.

7 июля произошло полное отключение национальной электросети — седьмое за последние полтора года. Причины блэкаута неизвестны. На тот момент прогнозируемый дефицит электричества составлял от 2200 до 2230 МВт, а доступная мощность — всего 1000 МВт при спросе в 3100 МВт.

Незадолго до этого, 4 июля, на Кубе полностью осталась без света провинция Гранма.

Ранее Рубио заявил, что США заинтересованы «в процветании Кубы».

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