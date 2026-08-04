В Ленинградской области дайвер во время подводной рыбалки попал под катер

Во время подводной рыбалки в Ленинградской области дайверу отсекло голову. Об этом сообщает издание «Фонтанка».

Трагедия произошла в ночь на 1 августа в бухте Петрокрепость Ладожского озера. 57-летний Сергей вместе с другом ныряли недалеко от Крепости Орешек. Когда дайвер всплывал, на него наехал проплывавший мимо катер. В результате мужчине отрезало голову. Его друг смог вытащить голову на берег, на следующий день местные жители нашли отсеченную руку, но тело до сих пор не обнаружено. В настоящее время его ищут спасатели и волонтеры.

27 июня сообщалось, что в Хабаровском крае мальчик не выжил при катании на моторке с отцом и дедом.

25 июня стало известно, что дайверу стало плохо во время погружения в бухте Русской в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского, спасти его не удалось.

Ранее врач рассказал о неочевидной опасности дайвинга.