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Наука

Врач рассказал о неочевидной опасности дайвинга

Врач Узакова: погружение с аквалангом может вызвать сильную зубную боль
abigailsphotos/Shutterstock/FOTODOM

Погружение с аквалангом может спровоцировать сильную зубную боль и выявить скрытые стоматологические заболевания. Причиной становятся резкие перепады давления, которые воздействуют на зубы и окружающие ткани. Об этом «Газете.Ru» рассказала стоматолог-терапевт, эндодонтист клиники «Атрибьют» Маргарита Узакова.

По словам врача, во время дайвинга боль может возникать по разным причинам. Иногда она связана с сильным сжатием загубника акваланга и перенапряжением жевательных мышц. Однако нередко неприятные ощущения возникают непосредственно в зубах и могут быть тупыми, пульсирующими или отдавать в висок и всю челюсть.

«Здоровые или качественно пролеченные зубы не реагируют на перепады давления. Если во время погружения появляется боль, это может быть признаком скрытой стоматологической патологии», — объяснила Узакова.

Среди возможных причин специалист назвала скрытый кариес, негерметичные пломбы и плохо запломбированные корневые каналы. В таких случаях внутри зуба могут оставаться микропузырьки воздуха, которые при изменении внешнего давления сжимаются и расширяются, раздражая нервные окончания.

Кроме того, перепады давления способны усилить воспалительные процессы. Если у человека есть пульпит, периодонтит или скрытый очаг воспаления в костной ткани, приток крови к пораженной области увеличивается, что приводит к усилению отека и выраженной боли.

Еще одна возможная проблема — перегрузка височно-нижнечелюстного сустава. Из-за сильного сжатия загубника у некоторых дайверов возникают длительные боли в области челюсти, особенно если ранее уже были щелчки или дискомфорт в суставе.

Чтобы избежать подобных осложнений, врач рекомендует пройти стоматологическое обследование за один-два месяца до поездки. Осмотр, рентгенологическая диагностика и проверка состояния пломб, корневых каналов и костной ткани помогут выявить скрытые проблемы и устранить их до погружения. При наличии жалоб со стороны височно-нижнечелюстного сустава также стоит заранее проконсультироваться со стоматологом-ортопедом.

Ранее были названы обязательные анализы перед визитом к стоматологу.

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