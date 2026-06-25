Дайвер погиб во время погружения в бухте Русской на Камчатке

На Камчатке дайвер погиб во время погружения

В 70 км от Петропавловска-Камчатского во время погружения дайверу стало плохо, спасти его не удалось. Об этом сообщает Минздрав региона.

По данным Telegram-канала SHOT, группа туристов вышла в море на яхте, через час переоделась в гидрокостюмы, пересела на лодку и начала погружение. Одному из дайверов стало плохо прямо под водой, его подняли на поверхность без сознания и пытались оказать помощь на месте, но мужчина скончался.

К месту происшествия направлен вертолет санавиации, решается вопрос об эвакуации тела погибшего. Обстоятельства несчастного случая устанавливаются.

До этого в Астраханской области перевернулась лодка с шестью пассажирами. Маломерное судно отправилось в плавание в ночное время. Однако из-за несоблюдения правил безопасности лодка опрокинулась. Четыре человека из шести смогли выбраться на берег.

Ранее на Мальдивах нашли тела всех пятерых пропавших в пещере дайверов.