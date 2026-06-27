В Хабаровском крае мальчик утонул при катании на моторке с отцом и дедом

Прокуратура сообщила о гибели ребенка при опрокидывании лодки в Хабаровском крае

При опрокидывании моторной лодки на реке Мая в Хабаровском крае утонул ребенок, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, сегодня около 21:00 по местному времени в районе поселка Джигда Аяно-Майского муниципального района перевернулась моторная лодка, на борту которой находились три человека — управлявший ею мужчина, его отец и несовершеннолетний сын 2019 года рождения.

В прокуратуре уточнили, что ни на взрослых, ни на ребенке не было спасжилетов. Это является нарушением правил безопасности на воде.

«Мужчины сумели выплыть на берег, ребенок утонул», — говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

По факту гибели мальчика возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 263 УК РФ). В случае признания виновным судоводителю грозит наказание в виде принудительных работ на срок до пяти лет или лишения свободы на тот же срок.

Ход расследования контролирует транспортная прокуратура Комсомольска-на-Амуре.

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