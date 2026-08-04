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Общество

Оранжевый уровень пожарной опасности введен в 12 департаментах Франции

Во Франции ввели оранжевый уровень пожароопасности в 12 департаментах
Stephane Mahe/Reuters

В 12 департаментах Франции на вторник, 4 августа, введен оранжевый уровень пожарной опасности. Об этом свидетельствуют данные на сайте метеослужбы страны.

Там отметили, что из-за погоды в стране риск возникновения лесных пожаров превышает летние нормы. В отдельных районах он может быть очень высоким.

По информации метеослужбы, оранжевый уровень пожарной опасности действует в департаментах Нор, Сомма, Эр, Эр и Луар, Майен, Орн, Сарт, Иль и Вилен, Мен и Луара, Восточные Пиренеи, Вар и Южная Корсика.

1 августа премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что бушующие в стране лесные пожары в целом удалось взять под контроль. По словам чиновника, властям страны пришлось столкнуться с беспрецедентными возгораниями на юго-западе республики из-за благоприятствующих этому погодных условий.

Так, из-за пожаров образовались пирокучевые облака cumulonimbus flammagenitus. Они способны усиливать распространение огня. При этом природном явлении пожар раскаляет воздух около земли. Быстро поднимающиеся вверх потоки затем охлаждаются и формируют облако из дыма и горячего воздуха.

Ранее сообщалось, что украинские пожарные давали взятки за поездку на тушение лесов во Франции.

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