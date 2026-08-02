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Общество

Во Франции заявили, что бушующие пожары почти полностью взяты под контроль

Премьер Франции заявил, что пожары в стране в целом удалось взять под контроль
Stephane Mahe/Reuters

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню заявил, что бушующие в стране пожары в целом удалось взять под контроль. Его слова приводит газета Tribune Dimanche.

«В целом пожары сегодня находятся под контролем», — сказал он.

По его словам, властям страны пришлось столкнуться с беспрецедентными пожарами на юго-западе страны из-за благоприятствующих этому условий. На данный момент ситуация стабилизирвоалась.

До этого сообщалось, что число задержанных в рамках расследования дел, связанных с природными пожарами во Франции, увеличилось до 328.

28 июля телеканал France 24 сообщил, что бушующие в юго-западных районах Франции лесные пожары вызвали образование пирокучевых облаков cumulonimbus flammagenitus, которые способны усиливать распространение огня. Такое природное явление возникает, когда пожар раскаляет воздух около земли. Быстро поднимающиеся вверх потоки затем охлаждаются и формируют облако из дыма и горячего воздуха.

Ранее во Франции из-за пожаров ввели ограничения на движение скоростных поездов.

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