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Армия

Украинские пожарные отдали по $5 тысяч за поездку на тушение лесов во Франции

ТАСС: пожарные ГСЧС Украины давали взятки за выезд во Францию на тушение леса
Quantum Hydra/Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям заплатили взятки за возможность уехать во Францию под видом командировки и не возвращаться. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

По его словам, плата за включение в список отряда, направляемого на тушение лесных пожаров во Францию, превышала $5 тысяч. Многие попавшие в эту группу украинские спасатели, как заявил собеседник агентства, не намерены после выполнения задания возвращаться обратно на родину.

Французские власти уже отметили, что прибывшая тушить природный пожар в департаменте Жиронда украинская команда оказалась самой многочисленной из всех иностранных групп пожарных.

Сводный отряд ГСЧС Украины прибыл во французский департамент Жиронда 2 августа, провел рекогносцировку и уже приступил к работе. Площадь пожара составляет около 42 тыс. гектаров, цитирует украинское МВД заместителя начальника местной пожарно-спасательной службы Орельена Пети.

Французская сторона предупредила, что украинские специалисты будут задействованы на самых сложных участках благодаря их уникальному практическому опыту. Пети также подчеркнул, что Украина направила самую многочисленную международную команду среди всех стран, участвующих в тушении: в состав сводного отряда вошли 70 спасателей и 15 единиц спецтехники.

Решение направить пожарных в Жиронду было принято по поручению президента Украины Владимира Зеленского в рамках механизма гражданской защиты ЕС. Президент Франции Эмманюэль Макрон также распорядился привлечь военных для борьбы с огнем.

Ранее в Раде признали, что ТЦК подрывают репутацию страны пытками украинцев.

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