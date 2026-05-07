Прокуратура потребовала заблокировать сайты с экскурсиями по крышам Петербурга

Валерий Шарифулин/ТАСС

Прокуратура Центрального района Санкт-Петербурга направила в суд иск с требованием заблокировать сайты с незаконными экскурсиями по крышам города. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В прокуратуре добавили, что доступ к фотографиям и сведениям об объектах, на крышу которых можно беспрепятственно попасть, свободный, не требует предварительной регистрации, ознакомиться с содержанием веб-страниц может любой пользователь, в том числе несовершеннолетние. При этом распространение такой информации является нарушением законодательства и влечет за собой ответственность, вплоть до уголовной.

«Статьей 238 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей», — говорится в сообщении ведомства.

В конце марта в Петербурге росгвардейцы задержали туристов, гулявших по крыше здания в центре города. Уточняется, что пятеро туристов забрались на крышу медицинского центра на Литейном проспекте. По данным Росгвардии, гости из Калининграда и Республики Коми в состоянии алкогольного опьянения поднялись по наружной пожарной лестнице.

Ранее в Петербурге задержали подростка, забравшегося на крышу Спаса на Крови.

 
