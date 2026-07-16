В Санкт-Петербурге двое забрались на вершину музея Кунсткамеры

Мужчина и женщина залезли на вершину музея Кунсткамеры в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Эти горе-экстремалы покоряют уже не первую высотку и шпиль. Государственный музей не стал исключением: в июне пара попала на вершину, стала позировать и снимать все происходящее на камеру», — сказано в посте.

Других подробностей не приводится, комментариев от ведомств по поводу инцидента на момент публикации нет.

14 июля сообщалось о подобном случае в Санкт-Петербурге. Тогда росгвардейцы совместно со службой безопасности Государственного Эрмитажа задержали двоих руферов, взобравшихся на крышу Зимнего дворца. Прибывшие по вызову сотрудники силовых ведомств совместно с музейными охранниками задержали обоих руферов. Одного из молодых людей после этого доставили в 78-й отдел петербургской полиции. Второй верхолаз пожаловался на резкое ухудшение самочувствия, поэтому его доставили в больницу на машине скорой помощи.

Ранее россиянам, забравшимся на Эмпайр-стейт-билдинг, предъявили обвинений на 20 лет тюрьмы.