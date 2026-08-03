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Общество

В Азовской больнице отреагировали на сведения о заражении ребенка ВИЧ

Главврач Бридковский: следствие установит, где девочка заразилась ВИЧ
Shutterstock

Специалистам предстоит выяснить, где конкретно ребенок, проходивший лечение в Азовской городской больнице и в других медучреждениях, заразился ВИЧ и гепатитом С. Так главврач больницы Вадим Бридковский прокомментировал РИА Новости появившиеся в СМИ сведения.

«Сейчас идут различные мероприятия по установке, где девочка могла заразиться. Она получала медицинскую помощь, в том числе и в центральной городской больнице (Азова). Но помимо центральной городской больницы девочка получала различные манипуляции и в других организациях», — сказал он.

Бридковский добавил, что больница сотрудничает со всеми ведомствами, которые проводят проверки после появившихся в Сети данных, поскольку учреждение заинтересовано в выяснении всех обстоятельств, подчеркнул главврач.

Как пишет агентство со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД, было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 122 УК РФ (Заражение другого лица ВИЧ-инфекцией вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).

В середине июня этого года Минздрав России сообщил, что заболеваемость ВИЧ-инфекцией в стране с 2016 года снизилась на 48%, а охват пациентов антиретровирусной терапией вырос в 2,3 раза и достиг 91,8%.

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