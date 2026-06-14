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Общество

В России стало вдвое меньше новых случаев ВИЧ

Минздрав РФ: в России снизилась заболеваемость ВИЧ почти на 50%
Shutterstock

Заболеваемость ВИЧ-инфекцией в России с 2016 года снизилась на 48%, а охват пациентов антиретровирусной терапией вырос в 2,3 раза и достиг 91,8%. Об этом свидетельствуют данные Минздрава РФ, передает ТАСС.

Согласно материалам ведомства, показатель заболеваемости сократился с 59,2 случая на 100 тыс. населения в 2016 году до 30,9 случая на 100 тыс. населения в 2025 году. Одновременно увеличился охват пациентов антиретровирусной терапией. В 2025 году лечение получали 91,8% людей с ВИЧ, что превышает показатель предыдущего года.

Кроме того, число новых случаев ВИЧ-инфекции за этот период сократилось более чем в два раза. По предварительным данным Минздрава, в 2025 году было зарегистрировано 43,2 тыс. новых случаев заболевания.

До этого сообщалось, что ущерб для российской экономики от борьбы с ВИЧ-инфекцией в 2025 году составил почти 280 млрд рублей. Согласно статистике Роспотребнадзора, прямые медицинские расходы на мероприятия по борьбе с распространением ВИЧ в 2025 году составили 83,1 млрд рублей. При этом более половины всех затрат (51,7%) ушло на закупку антиретровирусных медикаментов.

Ранее заболеваемость ВИЧ в России сократилась вдвое за 10 лет, достигнув исторического минимума.

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