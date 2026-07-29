Онищенко рассказал, почему России не грозит эпидемия ВИЧ-инфекции

Россия обеспечивает граждан с ВИЧ-инфекцией дорогостоящими препаратами, именно поэтому в стране удается значительно снижать уровень заболеваемости. Об этом РИА Новости заявил академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он рассказал, что в последние годы заболеваемость ВИЧ-инфекцией в РФ снизилась на 40%. По его словам, благодаря бесплатному обеспечению граждан России антиретровирусной терапией в семье зараженных ВИЧ-инфекцией граждан рождаются полностью здоровые дети.

«Это дало мощный рывок в социализации ВИЧ-инфицированных. И по продолжительности жизни эти люди, принимая препараты, живут столько, сколько если бы они не были инфицированы», — сказал Онищенко.

В докладе Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (UNAIDS) до этого отмечалось, число новых случаев заражения ВИЧ выросло на 17% в Восточной Европе и Центральной Азии за последние 15 лет.

В июле в Роспотребнадзоре сообщили, что в целом по России заболеваемость ВИЧ снизилась на 13,4% в 2025 году по сравнению с 2024-м и составила 31,23 случая на 100 тысяч населения. Всего в прошлом году зарегистрировано более 45 тысяч новых случаев, что на 40% ниже среднемноголетнего уровня.

Ранее в России снизилась заболеваемость по 13 болезням.