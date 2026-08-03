Москвичи смогут увидеть солнечное затмение

Жители столицы смогут наблюдать солнечное затмение в среду, 12 августа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.

«В Москве частное затмение начнется на закате. Солнце будет закрыто максимум на 1% и через девять минут скроется за горизонт», — говорится в сообщении пресс-службы.

По данным планетария, пик затмения ожидается в 20:08 мск. При этом общая продолжительность явления составит около 4,5 часа.. Полную фазу смогут наблюдать жители Испании, восточной Гренландии, Исландии и полустрова Таймыр.

24 июля в Московском планетарии сообщили, что август станет выдающимся месяцем в 2026 году благодаря множеству астрономических явлений, включая затмения Солнца и Луны, метеорный дождь Персеиды и возможность наблюдать на небе шесть планет. По его информации, 28 августа утром произойдет частичное затмение Луны, в ночь на 13 августа придется пик метеорного потока Персеиды, когда астрономы прогнозируют до 100 «падающих звезд» в час. В ту же ночь на небе будут видны шесть планет: Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер.

Ранее россиянам раскрыли особенности солнечного затмения в августе.