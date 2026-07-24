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Наука

Россиянам раскрыли особенности солнечного затмения в августе

Астрофизик Чумаков: солнечное затмение 12 августа продлится не более двух минут
Nasa/Joel Kowsky/Global Look Press

Полное солнечное затмение, которое произойдет 12 августа, будет продолжаться не дольше двух минут. Об этом газете «Известия» сообщили почетный доктор наук, астрофизик Сергей Чумаков и участник Клуба астрономов‑любителей им. Ф.Ю. Зигеля Евгений Вереин.

«Полная фаза в лучших точках наблюдений продлится не более двух минут, так что любое набежавшее в этот момент облако может испортить впечатления от полного солнечного затмения. В других же местностях, где Луна скроет Солнце лишь частично, затмение продлится дольше. Например, в Рыбинске — 17 минут, а в Нарьян-Маре — около 40 минут», — рассказал Чумаков.

По словам специалиста, в России солнечное затмение особенно хорошо будет видно на северо‑восточном побережье полуострова Таймыр, а также на островах Северной Земли. В этих местах Луна полностью закроет Солнце. В то же время в Мурманской и Архангельской областях спутник Земли заслонит Солнце примерно на 80%, а в Москве — только на 8%.

Астрофизик подчеркнул, что в период полного затмения наблюдающие смогут заметить солнечную корону, четки Бейли и эффект «бриллиантового кольца». Небо быстро станет темным, на нем появятся яркие планеты и звезды, а по горизонту возникнет кольцевая заря.

Вереин добавил, что это солнечное затмение повторит полное затмение, произошедшее 1 августа 2008 года. Однако грядущее явление будет более редким, поскольку оно окажется закатным. Максимальная фаза затмения наступит незадолго до заката.

Помимо этого, эксперт предупредил, что не следует смотреть на Солнце не в полную фазу затмения без защитных фильтров, чтобы не навредить сетчатке глаз.

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