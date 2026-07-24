Россиянам рассказали о ближайших астрономических событиях

Август станет выдающимся месяцем в 2026 году благодаря множеству астрономических явлений, включая затмения Солнца и Луны, метеорный дождь Персеиды и возможность наблюдать на небе шесть планет. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московского планетария.

«Август — самый астрономический месяц 2026 года. В августе произойдут затмения Солнца и Луны, звездопад Персеиды, а на утреннем небе можно будет наблюдать шесть планет», — отметили в планетарии.

Полное затмение Солнца ожидается 12 августа, когда в Москве будет вечер, а 28 августа утром произойдет частичное затмение Луны. Эти события будут частично видны на территории России. Пик метеорного потока Персеиды придется на ночь 13 августа, когда астрономы прогнозируют до 100 «падающих звезд» в час, что делает это явление одним из самых ярких метеорных дождей года. В ту же ночь на небе будут видны шесть планет: Нептун, Сатурн, Уран, Марс, Меркурий и Юпитер.

В течение августа также можно будет наблюдать все планеты, кроме Меркурия: Венера будет видна вечером, Сатурн и Нептун — ночью, после полуночи появятся Марс и Уран, а утром можно будет увидеть Юпитер.

Кроме того, август будет отмечен важными космическими датами: исполнится 65 лет со второго в истории полета человека в космос на корабле «Восток-2», который совершил советский космонавт Герман Титов. Он провел на орбите 25 часов 18 минут и стал первым человеком, совершившим 17 оборотов вокруг Земли, успешно вернувшись домой. На данный момент Титов остается самым молодым космонавтом, побывавшим в космосе: ему было всего 25 лет 10 месяцев и 25 дней в день старта (этот факт зафиксирован в Книге рекордов Гиннесса).

Ранее россияне узнали об особенностях солнечного затмения в августе.