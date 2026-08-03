В Молдавии ввели ограничения на использование воды

Правительство Молдавии ввело ограничения на использование воды в связи с падением уровня в реке Днестр, которая питает Кишинев и другие населенные пункты. Об этом сообщается на сайте кабмина.

В публикации говорится, что теперь забор воды из Днестра для орошения разрешен только в ночное время — с 21:00 до 6:00 по местному времени (совпадает с мск). Воду будут использовать в первую очередь для жизненно важных нужд населения. Запрещено расходовать питьевую воду на мойку улиц, тротуаров и наполнение бассейнов. Промышленные предприятия, не связанные с производством продуктов питания и медициной, обязаны сократить потребление воды минимум на 20%.

Кроме того, правительство ограничило коммерческий экспорт электроэнергии в часы пик — с 18:00 до 22:00. Госучреждениям и торговым объектам рекомендовано сократить внутреннее освещение на 30%, а предприятиям — перенести энергоемкие процессы на часы с меньшей нагрузкой.

Власти Молдавии ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетическом и гидрологическом секторах сроком на 30 дней. Премьер-министр Василе Тофан заявил, что меры превентивные и направлены на избежание кризиса в разгар сельскохозяйственного сезона. Причиной ЧС стали перебои с экспортом нефти из Казахстана на румынский НПЗ Petromidia, который является основным поставщиком топлива для Молдавии, а также ситуация на Ближнем Востоке, засуха и обмеление Дуная.

Ранее Румыния подорвала русло Дуная из-за угрозы остановки Чернаводской АЭС.