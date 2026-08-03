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Бизнес

Молдавия перешла в режим ЧС на месяц из-за кризиса в энергетике

Radio Moldova: в Молдавии ввели режим ЧС из-за энергетического кризиса
Vladislav Culiomza/Reuters

Власти Молдавии ввели режим чрезвычайной ситуации в энергетическом и гидрологическом секторах сроком на 30 дней, передает Radio Moldova.

Введенный режим позволяет упростить импорт, ускорить таможенное оформление, создать «зеленые коридоры» на границе, а также ограничить экспорт топлива при снижении внутренних запасов ниже установленного минимума.

Премьер-министр Молдавии Василе Тофан заявил, что меры превентивные и направлены на избежание кризиса в разгар сельскохозяйственного сезона.

Он добавил, что власти рассматривают возможность перенаправления импорта на другие НПЗ в регионе Черного и Средиземного морей, в том числе в Турции и Болгарии. Восстановление поставок из Казахстана займет от пяти до семи дней.

«Мы созвали это заседание не для того, чтобы создать панику, а чтобы действовать на опережение и обеспечить наличие дизельного топлива на рынке. С другой стороны, мы обещали быть открытым правительством, и я не хочу приукрашивать ситуацию, потому что она непростая», — сказал он.

По его словам, ЧС стала результатом нескольких кризисов. Один из ключевых факторов — перебои с экспортом нефти из Казахстана на румынский нефтеперерабатывающий завод Petromidia, который является основным поставщиком топлива для Молдавии.

Дополнительное давление оказывает ситуация на Ближнем Востоке, спровоцировавшая рост мировых цен на нефть, а также засуха и обмеление Дуная, что затруднило речные поставки топлива в порт Джурджулешты.

Премьер-министр сообщил, что власти ведут переговоры с украинской стороной о поддержании достаточного сброса воды. Оппозиция раскритиковала правительство за запоздалую реакцию и предупредила о возможном росте тарифов на газ до 21 лея ($1,17) за кубометр осенью. Депутаты также потребовали публикации контрактов на закупку энергоресурсов.

Ранее Румыния подорвала русло Дуная из-за угрозы остановки Чернаводской АЭС.

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