Румыния подорвала русло Дуная из-за угрозы остановки Чернаводской АЭС

Военные Румынии провели контролируемый подрыв горной породы на одном из притоков Дуная, чтобы увеличить приток воды к Чернаводской АЭС на фоне сильной засухи. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, уровень воды в Дунае опустился до критических значений, что создало угрозу для системы охлаждения энергоблоков единственной в стране атомной электростанции.

Исполняющий обязанности министра обороны Румынии Раду Мируцэ заявил, что власти предпринимают все возможные меры, чтобы усилить приток воды к АЭС и избежать остановки станции.

Как пишет Bloomberg, ранее администрации станции уже пришлось остановить один из двух действующих реакторов. Для предотвращения остановки второго энергоблока румынские военнослужащие произвели подводный подрыв 180 кг взрывчатки в районе коммуны Извоареле. В результате удалось расчистить русло и направить дополнительный поток воды к главному руслу Дуная, обеспечивающему охлаждение Чернаводской АЭС.

Аномальная жара и засуха привели к рекордному обмелению Дуная, последствия которого уже затронули сразу несколько стран Европы. Из-за падения уровня воды возникли проблемы с судоходством, работой атомных электростанций и поставками энергоресурсов. Что происходит на Дунае и как гидрологический кризис влияет на страны региона — в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что обмеление Дуная может остановить и единственную АЭС Венгрии.